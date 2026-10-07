Крупную партию нелегального табака на 7 млн руб. изъяли у ОПГ в Саратове

Суд в Саратове рассмотрит уголовное дело 23 жителей региона, обвиняемых в незаконном обороте немаркированного табака. Саратовцам в возрасте от 27 до 72 лет инкриминируют пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове будут судить 23 участников ОПГ за оборот немаркированного табака

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» В Саратове будут судить 23 участников ОПГ за оборот немаркированного табака

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что в октябре 2024 года один из обвиняемых создал ОПГ для купли-продажи нелегальной табачной продукции на территории Саратова. Фигурант руководил группировкой, а также подыскивал поставщиков и помещения для хранения товара. Соучастники занимались приемом, хранением, учетом и перевозкой табачной продукции.

Преступную деятельность ОПГ правоохранители пресекли в марте 2026 года. У фигурантов изъяли более 51 тыс. пачек немаркированного табака стоимостью более 7 млн руб.

Имущество обвиняемых находится под арестом. Уголовное дело будет рассматривать Заводской районный суд Саратова.

Марина Окорокова