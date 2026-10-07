Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищенным ИИ-рабочим местам

«Российский бизнес уже прошел этап хаотичных экспериментов с отдельными нейросетями. Сегодня компаниям нужны не просто окна диалога с LLM, а предсказуемые, безопасные и глубоко интегрированные цифровые рабочие места. С AI Hive Platform мы даем рынку именно это – готовую среду ИИ-коллаборации, где агенты органично встраиваются в ежедневные процессы, знают регламенты компании лучше любого новичка, но при этом критически важные данные ни при каких обстоятельствах не покидают защищенный периметр. Мы объединили свободу выбора лучших мировых моделей с гарантией суверенитета корпоративных знаний и строгим финансовым контролем за каждым запросом», – прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.