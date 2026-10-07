В Астрахани будут судить экс-полицейского за передачу персональных данных

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего правоохранителя. Экс-полицейского обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший правоохранитель из Астрахани ответит в суде за нарушение частной жизни

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Бывший правоохранитель из Астрахани ответит в суде за нарушение частной жизни

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, в ноябре прошлого года фигурант незаконно переслал своей знакомой в мессенджере персональные данные местного жителя. В сообщениях были сведения об отсутствии у астраханца судимостей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК и УФСБ по Астраханской области. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Марина Окорокова