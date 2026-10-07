КамАЗ определил сроки корпоративного отпуска в 2027 году

ПАО «КамАЗ» определило даты ежегодного оплачиваемого корпоративного отпуска на 2027 год. Он продлится 21 календарный день — с 5 по 25 июля, сообщила пресс-служба компании.

Оставшиеся семь дней основного отпуска и дни дополнительного отпуска сотрудники будут использовать в течение года в соответствии с утвержденным графиком.

При этом часть сотрудников продолжит работать в этот период. В их числе работники, занятые реализацией продукции, ремонтом оборудования и обеспечением непрерывного режима производства, а также сотрудники, отвечающие за инвентаризацию, отчетность, начисление зарплаты, срочную документацию, договоры и жизнеобеспечение зданий.

Анна Кайдалова