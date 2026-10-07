Экипаж танкера «Афрамакс Рио» отказался от госпитализации

Экипаж танкера «Афрамакс Рио», подвергшегося атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря, отказался от госпитализации. Все 23 члена экипажа были спасены, пострадавших нет, сообщили в администрации Сочи.

Как сообщалось, судно под флагом Либерии перевозило груз нефти. Открытое горение на танкере ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство, загрязнения моря нефтепродуктами не зафиксировано. Судно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием Черноморского течения.

Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в заседании штаба по ликвидации последствий происшествия под руководством министра транспорта Андрея Никитина. В городе сформирован оперативный штаб, в который вошли представители силовых ведомств, МЧС, Гидрометцентра и Роспотребнадзора. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на сочинских пляжах сохраняются ограничения на купание. Береговая линия и морская акватория находятся под постоянным наблюдением.

По данным специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, ночью и утром 7 октября превышений предельно допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сочи не выявлено. Дополнительные пробы, отобранные в 07:00 в Центральном и Хостинском районах, также соответствовали нормативам. Мониторинг ведется по восьми показателям. Роспотребнадзор контролирует качество морской воды, пробы отбираются во всех четырех внутригородских районах.

По прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшее время в Сочи ожидается юго-восточный и южный ветер с переходом ночью на северо-восточный, от слабого до умеренного. Усиления волнения и штормовых явлений, а также осадков не прогнозируется. Признаков формирования облачности, связанной с загрязнением, специалисты не отмечают. Ситуация остается на контроле городского оперативного штаба.

Вячеслав Рыжков