Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты», «Кейтеринг», «Нотариусы», «Бытовые услуги»**.

процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение 3 месяцев (включая месяц заключения договора);

Акция действует с 1 октября по 30 декабря 2026 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Курс на экономию 2.0» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

**МСС 8111, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5811, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451, 5697, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7296, 7379, 7395, 7622, 7623, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»