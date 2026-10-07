На участке М-12 от Сокуров до Шали изменится тариф за проезд

С 8 октября на участке трассы М-12 «Восток» Казань — Шали продлится платный участок — на 7 км до села Шали по старому направлению М-7. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Проезд от съезда на Сокуры до Шали будет стоить 99 руб. для легковых автомобилей I категории и 279 руб. для грузовых автомобилей IV категории.

При этом проезд по участку Шали — Бавлы протяженностью 7 км без заезда на основной ход М-12 и без пересечения пункта взимания платы останется бесплатным.

Содержание трассы, а также ремонтные работы на участке будут финансироваться за счет платы за проезд без привлечения средств федерального бюджета.

Анна Кайдалова