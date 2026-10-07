В Ростове-на-Дону провели четыре рейда по эвакуации электросамокатов

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону провели четыре рейда, вывезли на специальную площадку 104 электросамоката, оставленных вне разрешенных мест парковки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

По данным властей, в донской столице оборудовано 55 мест для размещения прокатных электросамокатов. В отношении собственников собранных самокатов администрация Октябрьского района составила акты об административных правонарушениях и выписала штрафы.

Кроме того, комитет по охране окружающей среды выявил 214 нарушений правил благоустройства со стороны кикшеринговых компаний. По ним, как отмечается, также составлены протоколы. Материалы планируется рассмотреть до конца октября.

«Эффект есть. Поэтому этот опыт будет распространен на весь город. Главам остальных районов поручено подключиться к данной работе. Кроме того, поручил службам навести порядок с парковкой электровелосипедов, используемых курьерами. Парковка средств индивидуальной мобильности не должна мешать горожанам и портить облик города», — подытожил Александр Скрябин.

Константин Соловьев