В Астраханской области сиротам оплатят текущий ремонт жилья на 300 тыс. рублей

Детям-сиротам в Астраханской области компенсируют текущий ремонт жилья до 300 тыс. руб. Соответствующие изменения в местное законодательство приняло региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Сироты, владеющие собственным жильем, могут получить единовременную выплату. Это возможно за год до достижения 18 лет или в течение года после обретения полной дееспособности.

Заявление на выплату подается в орган опеки по месту нахождения жилья. Смету проверяет дирекция энергосбережения и ЖКХ и в течение 25 рабочих дней принимает решение. Деньги перечисляют напрямую подрядчику. Срок ремонта не должен превышать 120 рабочих дней.

Нина Шевченко