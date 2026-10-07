Весь Аксай остался без воды до полуночи 8 октября из-за аварии на коллекторе

В Аксае Ростовской области аварийные работы на канализационном коллекторе по улице Западной оставили город без водоснабжения. Сначала администрация сообщила, что подачу воды прекратят с полуночи 7 октября до конца суток, причем нижнюю часть города обещали не отключать. Однако уже 7 октября местная газета «Победа» сообщила, что воды нет, а ремонт продолжается. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная назвала в социальных сетях новый ориентир: завершить работы и восстановить подачу рассчитывают к полуночи 8 октября.

Таким образом, первоначальный срок сдвинулся примерно на сутки. Первичное сообщение администрации, обновление о ходе ремонта, сообщение о новом сроке.

Авария произошла не на водопроводе, а на канализационном коллекторе. Для ремонта коммунальщикам пришлось ограничить водоснабжение. В публикациях на 7 октября власти не уточняли, что именно повредилось и какова непосредственная причина аварии. Муниципальные документы дают более широкий контекст: городская программа предусматривала замену участка самотечного коллектора диаметром 630 мм и длиной 136 м на улице Западной из-за неудовлетворительного технического состояния. Документ подтверждает проблему состояния инфраструктуры, но сам по себе не доказывает, что ремонтировали именно этот участок.

Для жителей организовали подвоз воды одной автоцистерной. Машина работала у продуктового магазина «Апельсинка» на улице Садовой; администрация также указала ориентир — рядом с детским садом «Лучик». В частный сектор цистерна не заезжала: городские службы объяснили это тем, что им трудно успевать развозить воду в многоквартирные дома и на предприятия.

Станислав Маслаков