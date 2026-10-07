Житель Сочи получил девять лет колонии за сбыт оружия и боеприпасов

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сочи Ивана Голдобина, осужденного за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор первой инстанции в части конфискации имущества, в остальной части оставив его без изменений.

Как установил Центральный районный суд Сочи, в декабре 2023 года Голдобин через интернет приобрел охолощенный пистолет «Макарова», а также оборудование и комплектующие для изготовления патронов калибра 9х18 мм. После этого он самостоятельно переделал пистолет и изготовил патроны, которые намеревался продать.

С ноября по декабрь 2025 года мужчина за 150 тыс. руб. сбыл переделанный пистолет, восемь патронов калибра 9 мм, прибор для бесшумной стрельбы и два магазина. Кроме того, по месту жительства Голдобин хранил две упаковки промышленного пороха общей массой 462 грамма и 13 патронов калибра 5,6 мм.

Противоправную деятельность фигуранта дела выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Голдобин в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Центральный районный суд Сочи назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 150 тыс. руб.

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке изменил приговор, конфисковав в собственность государства 150 тыс. руб., полученные в результате совершения преступления, а также изъятые оружие и боеприпасы. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Мария Удовик