Самарское отделение ЦБ предлагает пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Банк России запустил Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для детей и взрослых, который помогает узнать, насколько хорошо россияне ориентируются в финансовых вопросах.

«Пройти зачет можно как индивидуально, так и в составе семейной команды. Участникам будут доступны два уровня сложности — базовый и продвинутый»,— говорится в сообщении Центробанка.

Для учеников средних и старших классов предусмотрен отдельный олимпиадный зачет, который состоится 13–15 октября. Задания для него подготовили преподаватели НИУ «Высшая школа экономики». Успешное прохождение испытания позволит выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победа в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.

Онлайн-зачет доступен на сайте Finzachet.ru. В этом году краткую версию зачета можно пройти в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сабрина Самедова