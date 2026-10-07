Налоговая требует 234,38 млн рублей с нальчикского ЖСК Тарчокова

Межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области требует признать ЖСК Тарчокова несостоятельным и ввести процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов третьей очереди инспекция просит включить задолженность в размере 234,38 млн рублей. Опредление суда опубликовано в картотеке интсанции.

Как указано в материалах дела, основной долг ЖСК перед налоговой составляет 124,5 млн рублей, пени — 62,9 млн рублей, штрафы — 46,9 млн рублей, а также госпошлину.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Жилищно-строительный кооператив «Тарчокова» зарегистрировано в 2017 году в Нальчике (Кабардино-Балкарская респ.). Основной вид деятельности — деятельность жилищных накопительных кооперативов. Уставный капитал компании составляет 1,6 млн рублей. Председатель — Кантемир Кучмазоков. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики перенес на два месяца рассмотрение иска о банкротстве нальчикского жилищно-строительного кооператива Тарчокова. Причиной стал плановый отпуск судьи, ведущего дело.

Стороны обязаны представить ранее истребованные документы.

Тат Гаспарян