Работу аэропорта Сочи временно ограничили

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в аэропорту.

Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании и статусе рейсов пассажиров будут информировать авиакомпании.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию по своим рейсам. Проверить статус вылета можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний. Также пассажиров просят внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

На период действия ограничений пассажиров просят с уважением относиться друг к другу и не занимать сиденья вещами и багажом. В аэропорту рекомендуют уступать места пассажирам, которым сложнее стоять.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санитарными комнатами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

В аэропорту подчеркнули, что службы готовы к работе после снятия временных ограничений. Информация об изменениях будет доводиться до пассажиров авиакомпаниями.

Мария Удовик