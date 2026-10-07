Орловская и Белгородская области вошли в топ-5 регионов с самым доступным ОСАГО

По итогам третьего квартала 2026 года Орловская и Белгородская области вошли в топ-5 субъектов России с наименьшей средней стоимостью обязательного автострахования (ОСАГО). По данным маркетплейса «Финуслуги» (платформа «Московской биржи»), средняя цена полиса в Белгородской области составила 6,15 тыс. руб., а в Орловской области — 6,177 тыс. руб. Регионы заняли в рейтинге доступности третье и пятое места соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В числе лидеров по доступности ОСАГО также оказались Ненецкий автономный округ (5,4 тыс. руб.), Псковская область (5,6 тыс. руб.) и Ставропольский край (6,175 тыс. руб.).

В целом по России средняя цена полиса ОСАГО в третьем квартале 2026 года достигла 7,9 тыс. руб., увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,8% относительно второго квартала текущего года. За январь — сентябрь показатель вырос на 15,2%.

Наиболее дорогими регионами для оформления автогражданки стали Новосибирская область со средним чеком 13 тыс. руб., Хабаровский край (10,7 тыс. руб.), Камчатский край (9,87 тыс. руб.), Москва (9,85 тыс. руб.) и Приморский край (9,5 тыс. руб.).

Среди автомобильных марок в третьем квартале чаще всего страховали Lada (19,3% всех оформленных договоров), Toyota (9,1%), Hyundai и Kia (по 6,9%). В десятку наиболее популярных брендов также вошли Renault (5,2%), Nissan (5,0%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,9%), Ford (3,3%) и Mitsubishi (2,8%).

По итогам 2025 года автовладельцы Белгородской области заключили порядка 592 тыс. договоров ОСАГО — это на 12% больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость полиса в регионе снизилась: если в 2024 году она составляла 5,7 тыс., то по результатам прошлого года зафиксирована на уровне 5 тыс. руб.

Кабира Гасанова