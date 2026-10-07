В Дагестане обнаружили майнинг-ферму с 21 устройством

В поселке Шамилькала Унцукульского района выявили незаконную майнинг-ферму. На одном из объектов в вагоне для складирования обнаружили 21 устройство для добычи криптовалюты общей мощностью 74 кВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Оборудование было подключено к электросетям без договора, что квалифицировано как бездоговорное потребление электроэнергии. На месте работали представители энергетической компании, оперативная группа и правоохранительные органы. Все оборудование изъято.

В министерстве отмечают, что незаконный майнинг создает дополнительную нагрузку на электросети, может приводить к перегрузке трансформаторных подстанций и снижать надежность электроснабжения. Среди возможных последствий также называют аварийные отключения и пожары.

Жителей призвали сообщать о возможных майнинг-фермах по признакам повышенного шума, тепловыделения и аномального потребления электроэнергии в единый контакт-центр «Дагэнерго», правоохранительные органы или официальные каналы органов местного самоуправления.

Константин Соловьев