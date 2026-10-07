На Дону 90,6% случаев ОРВИ в прошлом сезоне вызвали негриппозные вирусы

Осенний рост заболеваемости ОРВИ в Ростовской области пока соответствует сезонным показателям, циркулирующие вирусы являются негрипозными. По итогам прошлого эпидемического сезона 90,6% лабораторно подтвержденных случаев респираторных инфекций были связаны с вирусами, не относящимися к гриппу, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наиболее распространенным возбудителем стал метапневмовирус (hMPV). Он обычно вызывает симптомы, похожие на простуду, однако в отдельных случаях может приводить к бронхиту и пневмонии. В группе повышенного риска находятся дети и пожилые люди. Специфической вакцины против метапневмовируса пока нет.

Еще одним распространенным возбудителем стали риновирусы — на них пришлось до 21,3% подтвержденных случаев. Также специалисты выявляли аденовирусы, вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы и респираторно-синцитиальный вирус.

В Роспотребнадзоре отмечают, что традиционный для октября подъем заболеваемости респираторными инфекциями в регионе пока не выходит за пределы эпидемической нормы.

Наталья Белоштейн