Ставропольская агрофирма «Тищенское» вновь распродает имущество после десяти лет торгов

ОАО «Тищенское» снова выставило имущество на продажу: на площадке «Альфалот» объявили публичное предложение по двум лотам общей начальной стоимостью 22,99 млн руб. Прием заявок назначили на период с 11 октября по 30 ноября 2026 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый лот оценили в 22,0969 млн руб., второй — в 894,6 тыс. руб.; задаток составляет 10% цены каждого лота. Организатор торгов и конкурсный управляющий — Илья Пустовалов. В объявлении также указано, что сообщение о продаже появилось 7 октября, а публикацию в официальном издании назначили на 10 октября.

Нынешняя продажа продолжает историю реализации имущества, которая тянется как минимум с 2015–2016 годов. Уже в сентябре 2016 года торги организовывал внешний управляющий ОАО «Тищенское» Сергей Погребной. В августе того года первые торги по пяти лотам не состоялись из-за отсутствия заявок, после чего управляющий назначил повторный аукцион. Тогда отдельно продавали ферму крупного рогатого скота за 12,32 млн руб., тепличный комплекс, здания отделений хозяйства, общежития и другие объекты. В состав фермы входили коровники, телятник, родильное отделение, изолятор и свинарники. Иными словами, компания начала расставаться с производственной и социальной инфраструктурой задолго до нынешнего этапа.

Торговые объявления 2016 года ссылаются на публикации о продаже имущества, вышедшие в 2015-м. Это указывает, что процесс реализации активов шел уже тогда. Важно и другое: судебные акты 2008 и 2009 годов, которые встречаются в старых объявлениях, подтверждали права собственности компании на отдельные объекты. Сами по себе они не доказывают, что банкротство началось в 2008 году. Подтвержденная газетными публикациями картина такова: к 2016 году у ОАО уже был внешний управляющий, а имущество пытались продать на торгах.

Нынешнее дело стало новым этапом этой затяжной истории. Арбитражный суд Ставропольского края ввел наблюдение в отношении ОАО «Тищенское» 23 августа 2021 года. Временным управляющим тогда назначили Николая Смышляева. Суд признал общество банкротом 24 октября 2024 года и открыл конкурсное производство.

Продажи продолжались и незадолго до признания банкротом. В марте 2024 года повторный аукцион по имуществу должника не привлек заявок; управляющий затем выставил активы на публичное предложение. Объявление описывало здания в Тищенском и несколько грузовиков ГАЗ 1988–1991 годов выпуска. Ранее другие объявления включали в состав лотов общежития, пекарню, пищеблок, мастерские, склады, теплицы и фермерские корпуса. Повторные попытки продать активы и отсутствие заявок на отдельных этапах показывают, что реализация имущества затянулась, но сами по себе не объясняют, почему предприятие потеряло платежеспособность.

Станислав Маслаков