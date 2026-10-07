Прокуратура взыскивает с дагестанского подрядчика 438 млн рублей ущерба

Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству иск заместителя прокурора Ленинского района Махачкалы о взыскании с ООО СК «Энергопрогресс» 438,1 млн рублей материального ущерба в доход федерального бюджета. Опредление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Иск изначально рассматривался в суде общей юрисдикции, однако в январе 2026 года Ленинский районный суд Махачкалы передал его по подсудности в арбитраж. В марте и июле этого года Верховный суд и Пятый кассационный суд общей юрисдикции подтвердили правомерность передачи дела.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергопрогресс» зарегистрировано в 2006 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 1,6 млн рублей. Учредитель Семен Крылов. За 2025 год прибыль компании составляет — 32 млн рублей, выручка — 964,22 млн рублей.

Сторонам предложено до 13 ноября урегулировать спор миром. Истцу предписано представить возражения на отзыв ответчика и дополнительные доказательства по правилам ст. 64, 65 АПК РФ. Ответчик обязан предоставить мотивированный отзыв с указанием контактных данных и контррасчет в случае несогласия с суммой иска. Суд предупредил, что непредставление отзыва является основанием для отнесения судебных расходов на компанию независимо от исхода дела.

Суд разъяснил сторонам право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей и обязал их самостоятельно отслеживать движение дела в электронных системах.

Тат Гаспарян