В Сириусе назначили дату первого заседания Совета второго созыва

Территориальная избирательная комиссия федеральной территории (ФТ) «Сириус» назначила первое заседание Совета второго созыва на 26 октября 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации ФТ.

Выборы в Совет ФТ «Сириус» второго созыва состоялись 18, 19 и 20 сентября. По первому многомандатному округу избраны Андрей Литвинов, Александр Паньков и Александр Радулевич, по второму — Мария Лужина, Татьяна Самохвал и Мария Ханько, по третьему — Ольга Борюк, Диляра Медведская и Антон Чувашов.

Дмитрий Холодный