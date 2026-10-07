В Сочи создали оперативный штаб после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

В Сочи организовали работу городского оперативного штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщал «Ъ-Сочи», судно под флагом Либерии, перевозившее нефть, подверглось атаке безэкипажных катеров и загорелось. Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурство, ведется мониторинг акватории и береговой линии. По данным городских властей, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Судно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием черноморского течения.

Оперативный штаб создан по итогам заседания, которое провел министр транспорта РФ Андрей Никитин. В его состав вошли представители силовых ведомств, МЧС, Гидрометцентра и Роспотребнадзора.

По данным специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, утром 7 октября превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе Сочи не выявлено. Дополнительные пробы, взятые в Центральном и Хостинском районах, также соответствуют нормативам. Контроль ведется по восьми показателям.

Роспотребнадзор контролирует качество морской воды, пробы отбираются во всех четырех внутригородских районах Сочи. При этом ограничения на купание на городских пляжах пока сохраняются.

По прогнозу Росгидрометцентра, усиления волнения и штормовых явлений в ближайшее время не ожидается. Ситуация остается на контроле городского оперативного штаба.

Наталья Белоштейн