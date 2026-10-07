Возобновлено движение по мосту через Тулу в Новосибирске

В Новосибирске после продолжительного ремонта открыто движение по автомобильному мосту через реку Тулу в створе ул. Петухова. Он соединяет Кировский и Ленинский районы. По данным пресс-центра мэрии, стоимость работ составила почти 560 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В результате капремонта число полос увеличилось с двух до четырех, полная ширина моста — с 17 м до 27,7 м. В ноябре планируется демонтировать временную переправу, сооруженную на время работ.

Мост через Тулу был построен в 1962 году. Ко времени ремонта он пришел в ненормативное состояние.

Валерий Лавский