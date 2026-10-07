Казанский вертолетный завод поставит региональным авиакомпаниям 72 вертолета

ГТЛК и холдинг «Вертолеты России» заключили контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8МТВ-1, которые произведет Казанский вертолетный завод. Машины передадут авиаперевозчикам на льготных условиях, сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Первые вертолеты планируется изготовить и передать до конца года. Новые машины будут использовать для перевозки пассажиров и грузов, в том числе в удаленных населенных пунктах. При необходимости их можно оборудовать модулями для поисково-спасательных и медицинских задач.

Анна Кайдалова