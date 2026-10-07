На Дону доля продовольственной пшеницы составила 80%

В Ростовской области по итогам мониторинга урожая 2026 года доля продовольственной пшеницы превысила 80%. В мягкой пшенице на долю зерна третьего и четвертого классов приходится 82,5%, в твердой — 80,3%. Об этом сообщает пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По состоянию на конец сентября специалисты лаборатории исследовали около 11 млн т мягкой и 102 тыс. т твердой пшеницы. В мягкой пшенице 35,9% исследованного зерна относится к третьему классу, 46,7% — к четвертому, 17,5% — к пятому. В твердой пшенице доля третьего класса составила 42%, четвертого — 38%, пятого — 20%.

По данным филиала, средние показатели продовольственного зерна соответствуют требованиям качества. В мягкой пшенице массовая доля сырой клейковины составила 20,7%, белка — 12,7%, натура — 782 г/л. В твердой пшенице эти показатели составили 21,2%, 13,6% и 780 г/л соответственно. Несоответствий требованиям ГОСТа не выявлено.

В рамках госмониторинга специалисты провели 180,6 тыс. исследований мягкой пшеницы. По словам замдиректора филиала Анны Будниковой, урожай 2026 года характеризуется достаточно высоким содержанием белка. При этом зерно с повышенной влажностью или сорной примесью при необходимости может быть доведено до требуемых кондиций с помощью сушки и подработки.

Всего в рамках мониторинга в лаборатории филиала предстоит отобрать около 10,8 тыс. проб и провести более 200 тыс. исследований.

Константин Соловьев