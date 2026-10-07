Краснокнижный чёрный аист впервые прилетел на «Роза Хутор»

Редкую птицу заметили операторы контактного центра курорта на нижней станции канатной дороги «Дафна» — на высоте 1256 метров над уровнем моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: . Карякин, источник: Союз охраны птиц России Фото: . Карякин, источник: Союз охраны птиц России

Чёрный аист занесён в Красную книгу России. Его популяция сокращается, всего в нашей стране насчитывается не более 500 гнездящихся пар. Для обитания черный аист выбирает широкие устья рек — «зажатая» между горами Мзымта для него неудобна. Поэтому появление черного аиста в среднегорье на «Роза Хутор» — явление незаурядное.

«Черный аист — очень редкая птица. В отличие от белого, который часто обитает рядом с человеком, он — лесной житель, отшельник». — поясняет орнитолог, кандидат биологических наук Пётр Тильба.

По словам ученого, редкая птица живет 15-18 лет, часто возвращается в одно и то же гнездо для выведения потомства. Гнезда черного аиста обычно располагаются в кронах старых деревьев на высоте более 10 метров. Иногда встречаются в горах на высоте до двух тысяч метров в уступах скал.

Чёрные аисты — перелётные птицы. Каждую осень они покидают европейскую часть России, отправляясь на юг. Для зимовки предпочитают тропики, комфортные районы Азии и Африки. Свой путь прокладывают через горные хребты, вдоль берега Черного моря.

«Чёрный аист в основном питается рыбой, змеями, лягушками. Возможно, совершая перелёт, он увидел гладь горного озера и остановился передохнуть, подкормиться. Если вы заметили чёрного аиста, не стоит подходить к нему, тревожить или пытаться поймать, чтобы помочь. Как только пернатый гость отдохнёт и наберётся сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в тёплые края», — подчеркнул орнитолог.

Помимо такого необычного явления, как появление чёрного аиста, каждую осень гости «Роза Хутор» становятся свидетелями ещё одного удивительного зрелища — массового пролёта птиц. Они двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и перемещаются к местам зимовок. Сейчас идёт время миграции хищных птиц: над хребтами курорта можно наблюдать змееяда, подорлика, скопу — все эти виды занесены в Красную книгу. Массовый полёт бывает у сипов и грифов, летят жаворонки, трясогузки, грачи.

«Наблюдать миграцию птиц удобнее всего, поднявшись на Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Увидеть птиц можно и невооружённым взглядом, но лучше взять бинокль. В основном птицы летят днём. Особенно активный пролёт идёт при низкой облачности и в грозовые моменты: птицам нужны восходящие потоки воздуха, которые поднимают их, а дальше они планируют. Массовый пролёт продлится примерно до конца октября — начала ноября», — пояснил Пётр Тильба.

Всего на территории Горного Причерноморья обитает около 300 видов птиц. «Роза Хутор» вносит вклад в сохранение биоразнообразия Горного Причерноморья. В местах, определённых специалистами Сочинского национального парка, на курорте установлены искусственные гнездовья. Это помогает птицам в безопасности завести и вывести потомство.

Заботится курорт и о других обитателях леса. На путях миграции копытных животных — оленей, косуль, кабанов установлены подкормочные станции с кукурузой и солью. Локации подкормочных станций определены профильными сотрудниками Сочинского национального парка на основе данных, сформированных в рамках комплексного экологического мониторинга.

В холодные месяцы, когда природных кормов недостаточно, животные восполняют на этих площадках дефицит минералов и витаминов. Благодаря такой поддержке популяция копытных животных в горных лесах в окрестностях «Роза Хутор» сохраняется в благополучном состоянии и постепенно увеличивается в числе. У подкормочных станций регулярно отмечают не только оленей, косуль, кабанов и серн, но и медведей, шакалов, лис, енотов, барсуков, была замечена даже рысь.

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