На Дону перераспределили полномочия между замами губернатора по военным вопросам

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь перераспределил полномочия между своими заместителями. Соответствующий указ опубликован 2 сентября. В частности, из зоны ответственности Дмитрия Водолацкого выделены вопросы взаимодействия с военными органами и территориальной обороны. Их передали заместителю губернатора Игорю Михайлову. Соответствующая информация содержится в указе губернатора, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Дмитрий Водолацкий теперь будет курировать вопросы поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, уволенных с военной службы, а также членов их семей. В его ведение передано управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовки граждан к военной службе. Кроме того, он продолжит руководить управлением по мобилизационной работе.

Отдельный блок полномочий закреплен за Игорем Михайловым, который назначен ответственным за взаимодействие с военными органами. В его ведении будут содействие решению задач Вооруженных Сил РФ, включая защиту от угроз с использованием беспилотников, содействие поступлению граждан на военную службу по контракту, взаимодействие с органами военного управления, пограничной и таможенной службами.

Господин Михайлов также будет курировать вопросы территориальной обороны, призыва граждан на военную службу и военные сборы, а также взаимодействие региональных органов власти с федеральными структурами по вопросам обустройства государственной границы и борьбы с контрабандой.

В его подчинение переданы управление по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны, отдел по вопросам защиты объектов правительства области и сектор по обеспечению деятельности Единого национального центра в Ростовской области.

Согласно новому порядку замещения, на время отсутствия Дмитрия Водолацкого его полномочия будет исполнять Игорь Михайлов, а в случае отсутствия господина Михайлова — Дмитрий Водолацкий.

Наталья Белоштейн