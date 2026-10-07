За девять месяцев в Чувашии для государственных и муниципальных нужд провели закупки на 73,5 млрд руб., сообщил пресс-центр Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за девять месяцев госзакупки достигли 73,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чувашии за девять месяцев госзакупки достигли 73,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На конкурентной основе состоялось почти 14 тыс. закупок на общую сумму 61,6 млрд руб. По итогам торгов удалось сэкономить 5,2 млрд руб., бюджетная эффективность составила 8,4%.

Крупнейшим контрактом этого года стало строительство школы на 825 мест в Чебоксарах. Его стоимость превышает 1,7 млрд руб.

За девять месяцев с представителями малого и среднего бизнеса заключили 11,1 тыс. договоров на сумму более 30,2 млрд руб.

Анна Кайдалова