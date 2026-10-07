После нападения в поезде в КБР в больницах остаются двое пострадавших

Двое сотрудников ФСИН, раненных при нападении на конвой в поезде Владикавказ—Адлер, остаются в больницах Кабардино-Балкарии. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Ещё одного пострадавшего выписали домой, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Всего после стрельбы в больницы доставили четверых. Один из них — сотрудник конвоя — умер 7 октября. Таким образом, в нападении погибли двое сотрудников ФСИН: один на месте, второй — после нескольких дней лечения.

Нападение произошло 2 октября во время этапирования заключенных. По данным ФСИН, один из них напал на конвоира, завладел его огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Один сотрудник погиб, трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия и сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении оружия, дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Первые сообщения в СМИ рассказывали о возможном бунте и захвате заложников. ФСИН это опровергла: по версии ведомства, действовал один осужденный, а нападение произошло во время этапирования. Раненых доставили в медицинские организации КБР; врачи провели им операции. Среди пассажиров и других гражданских пострадавших не было, сообщали ведомства.

ФСИН сообщила, что нападение совершил Дмитрий Пушкарев, которого везли из Грузии в Россию после экстрадиции. Генпрокуратура России объявила об экстрадиции Дмитрия Пушкарева и Корнея Федунова 24 сентября. По версии российского следствия, их обвиняют в создании преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков. В частности, ведомство утверждает, что Дмитрий Пушкарев администрировал интернет-магазин для сбыта запрещенных веществ, а в январе 2024 года передал сообщнику более 1,3 кг наркотика. Это обвинения по отдельному делу; суд ещё должен установить вину. Сообщение Генпрокуратуры об экстрадиции содержит изложение версии следствия.

ФСИН назвала действия своих сотрудников предотвращением побега и сообщила, что представит их к государственным наградам; одного — посмертно. Публичные сообщения ведомств не раскрывают, как именно осужденный получил доступ к оружию и какие меры безопасности применяли при его сопровождении. Эти обстоятельства входят в предмет расследования.

Станислав Маслаков