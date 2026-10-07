С начала года липецкий малый бизнес привлек с господдержкой 2,5 млрд рублей

С января по сентябрь 2026 года представители малого и среднего предпринимательства Липецкой области при содействии регионального Фонда поддержки МСП привлекли финансирование на сумму почти 2,5 млрд руб. Об этом сообщили в самой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре оказанной поддержки 567 млн руб. составили 217 льготных займов. Еще 1,9 млрд кредитных ресурсов бизнес смог получить в банках под гарантии фонда, который оформил 36 поручительств на общую сумму 301,8 млн руб.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что по результатам работы фонда за первые шесть месяцев 2026 года липецкие предприниматели привлекли 1,1 млрд руб. заемных средств.

По итогам первого полугодия объем кредитования бизнеса в Черноземье увеличился на 17%. Рост показателя обеспечили Белгородская, Воронежская и Тамбовская области. В то же время в Липецкой, Орловской и Курской областях объем выданных корпоративных займов снизился.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Важен каждый заем».

Кабира Гасанова