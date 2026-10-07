ООО «Башкирэнерго» обновило центр обслуживания клиентов
07.10.2026, 13:59
Центр обслуживания клиентов ООО «Башкирэнерго» открыл свои двери после реновации. Потребителей встречает обновлённое пространство, где каждая деталь продумана для максимального удобства посетителей. Вместо привычной строгой обстановки появились мягкие зоны для комфортного ожидания, интуитивно понятная навигация и современные цифровые сервисы. Клиентам больше не нужно стоять в очередях: электронная очередь позволяет спланировать время, а специалисты готовы оперативно решить любой вопрос.
«Мы постарались сделать так, чтобы потребителям в нашем центре было максимально комфортно и понятно», - поделилась начальник отдела по работе с потребителями услуг ООО «Башкирэнерго» Олеся Густенко.
Напомним, ЦОК ООО «Башкирэнерго» принимает заявки на технологическое присоединение из любого района Башкирии, а также оказывает информационно-консультационные услуги потребителям компании.
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