ООО «Башкирэнерго» обновило центр обслуживания клиентов

Центр обслуживания клиентов ООО «Башкирэнерго» открыл свои двери после реновации. Потребителей встречает обновлённое пространство, где каждая деталь продумана для максимального удобства посетителей. Вместо привычной строгой обстановки появились мягкие зоны для комфортного ожидания, интуитивно понятная навигация и современные цифровые сервисы. Клиентам больше не нужно стоять в очередях: электронная очередь позволяет спланировать время, а специалисты готовы оперативно решить любой вопрос.