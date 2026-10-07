В Геленджике объявлена опасность атаки БПЛА

В Геленджике объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

На фоне угрозы в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Алина Зорина