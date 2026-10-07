Карантин из-за златки в Саратове могут снять в 2027 году

В Саратове в этом году не обнаружили златку, вредителя, поражающего ясени. На заседании областной думы предположили, что в следующем году карантинную зону в областном центре могут снять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

И.о. руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Александр Зубрилов сообщил, что златка является достаточно серьезным вредителем. В 2025 году администрация Саратова выявила почти 3,7 тыс. ясеней, пораженных златкой. «Борьба с этим вредителем предполагает в основном спил деревьев, — сообщил руководитель ведомства. — Другого метода пока не придумано, поэтому мы с вами наблюдали рубку деревьев на территории Саратова».

Непростая ситуация сложилась и в Балашовском районе, где введены карантинные фитосанитарные зоны. Вредитель был выявлен в регионе в 2024 году.

Сейчас в Саратове он не обнаружен. Карантин может быть снят по истечении двух лет с момента, когда вредитель не фиксируется в очаге. Если в следующем году его не будет, ограничения снимут.

Татьяна Смирнова