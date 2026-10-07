Единственный участник выиграл конкурс на цифровизацию медицины Дагестана за 143 млн рублей

Аукцион на развитие региональной медицинской информсистемы Дагестана завершился без снижения цены: на торги за 143,39 млн руб. поступила одна заявка. Комитет по госзакупкам республики признал ее соответствующей требованиям и присвоил участнику первый номер. Контракт планируют заключить по начальной цене. Имя поставщика протокол не раскрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Закупка касается передачи прав на специальное программное обеспечение и его внедрения для расширения функциональности регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Заказчиком выступает Республиканский медицинский информационно-аналитический центр, организатором — Комитет по государственным закупкам Дагестана. Извещение разместили 25 сентября, заявки принимали до 5 октября. Комиссия подвела итоги 6 октября 2026 года. По данным карточки закупки, начальная цена составляла 143 390 261 руб., обеспечение заявки — около 1,43 млн руб., обеспечение контракта — около 7,17 млн руб. Извещение в ЕИС — первоисточник сведений о процедуре; протокол указывает, что электронная площадка получила одну заявку и комиссия допустила ее.

Аукцион признали несостоявшимся именно из-за единственного претендента. Это не помешало заказчику продолжить процедуру: по протоколу, контракт заключат с участником, чья заявка прошла проверку. Но конкуренция не изменила бюджетный ориентир — цена предложения совпала с начальной до рубля. Документ не называет ни компанию, ни разработчика программного обеспечения. Поэтому установить, кто получит контракт, по итоговому протоколу нельзя.

Для республиканской системы здравоохранения это не первая крупная закупка цифровых решений. В отчете за 2023 год Счетная палата Дагестана оценила финансирование регионального проекта ЕГИСЗ за 2019–2022 годы в 2,285 млрд руб. Проверка выявила нарушения и недостатки на 579,7 млн руб., включая неправомерные расходы на 388,2 млн руб. и неэффективное использование средств на 184,4 млн руб. Аудиторы указали, что вместо модернизации действующей программы республика потратила 50,5 млн руб. на права на специализированное ПО. Кроме того, в 2022 году 42 медицинские организации отдельно заплатили 72 млн руб. за техническое сопровождение, хотя гарантийные работы, по выводам палаты, должны были выполнить в рамках прежнего контракта. Отчет Счетной палаты также упоминает контракт на 70,5 млн руб., по которому заказчик не получил необходимые инструкции и сценарии для запуска программ.

В октябре 2025 года тема сопровождения региональной медицинской системы оказалась в центре уголовного дела против бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой. По версии следствия, в 2020 году Минздрав заключил контракты на 516 млн руб. с условием бесплатного гарантийного обслуживания, а в 2021–2024 годах оформлял дополнительные договоры на техсопровождение, дублировавшие эти обязательства. Следствие оценило ущерб бюджету более чем в 1 млн руб.; суд заключил Татьяну Беляеву под стражу на два месяца.

Станислав Маслаков