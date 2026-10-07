В Саратовской области вынесли приговор за финансирование экстремизма

Суд в Саратовской области вынес приговор местному жителю за финансирование экстремизма. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд дал саратовцу три года колонии работ за спонсирование экстремизма

Фото: Южный окружной военный суд Суд дал саратовцу три года колонии работ за спонсирование экстремизма

Фото: Южный окружной военный суд

По данным следствия, с февраля по июнь 2022 года осужденный трижды перевел деньги на нужды организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Во время совершения преступлений фигурант находился на территории Краснопартизанского района.

Судья приговорил саратовца к трем годам принудительных работ.

Марина Окорокова