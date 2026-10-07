Действующую турбазу «Хуторок» под Воронежем продают за 90 млн

В Семилукском районе Воронежской области выставили на продажу действующую турбазу «Хуторок» за 90 млн руб. Она расположена на территории государственного комплексного природного заказника областного значения «Семилукский», на участке площадью 2,64 га. На сайте «Авито» продавцом выступает агентство недвижимости «Оптима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Представитель агентства недвижимости Константин Ягубов сообщил «Ъ-Черноземье», что турбаза принадлежит частному лицу, однако раскрывать фамилию и имя собственника не стал. По его словам, причиной продажи стало желание владельца выйти из бизнеса. «Человеку нужны деньги, он уходит из этого бизнеса»,— отметил господин Ягубов.

В состав комплекса входят 14 домиков для отдыхающих, в том числе восемь одноэтажных площадью по 33,5 кв. м, два одноэтажных — 18,6 и 23,7 кв. м, два двухэтажных коттеджа — 110,8 и 256 кв. м и два трехэтажных коттеджа по 150 кв. м. Все они оборудованы отдельными санузлами, мини-кухнями и верандами, газифицированы и имеют автономное отопление.

Также на территории находятся баня площадью 49 кв. м, гараж на 38,5 кв. м и административное здание 265,4 кв. м.

В объявлении говорится, что на турбазе работают кафе и открытые бассейны для взрослых и детей, оборудованы спортивные площадки, есть прокат велосипедов и бильярд.

По данным объявления, турбаза работает круглый год, средняя загрузка составляет 80%. В бизнесе заняты три сотрудника. Выручка указана в размере 1,3 млн руб., расходы — 300 тыс. руб., прибыль — 1 млн руб. Срок окупаемости заявлен в 90 месяцев.

Земля находится в долгосрочной аренде на 49 лет. По информации продавца, турбаза работает около 12 лет.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в центре Воронежа выставлено на продажу кафе «Моне» за 9,9 млн руб.

Мария Свиридова