Россельхознадзор выявил нарушения в аэропорту «Гагарин» в Саратове

В международном аэропорту «Гагарин» выявлены нарушения при ввозе сельхозпродукции. Об этом говорили на очередном заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

И.о. руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Александр Зубрилов сообщил, что в прошлом году ведомство проконтролировало 3,6 млн тонн ввозимой и вывозимой продукции. Паразитический сорняк повилика обнаружен в 22 тоннах сухофруктов и 40 тоннах изюма — эти партии в регион не допустили. У авиапассажиров «Гагарина» проверили более 32 тыс. единиц багажа. Выявлено три нарушения правил ввоза подкарантинной продукции — фруктов, овощей и саженцев из Египта и Турции. Продукцию уничтожили под контролем специалистов.

Помимо таможенных пунктов, ведомство контролирует и внутренний рынок. По словам господина Зубрилова, основные нарушения со стороны сельхозпроизводителей связаны с неуведомлением органа контроля о поступлении подкарантинной продукции, транспортировкой партий без обязательных карантинных сертификатов, а также проведением испытаний в лабораториях без нужной аккредитации. За прошлый год и девять месяцев текущего хозяйствующим субъектам объявлено 1,32 тыс. предостережений. Всего в Саратовской области установлено 777 карантинных фитосанитарных зон.

Татьяна Смирнова