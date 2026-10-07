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На поставку тракторов для нужд сельских поселений Татарстана выделили 32,2 млн

На приобретение 12 тракторов модели «Беларус 82.1» для сельских поселений Татарстана выделили 32,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по закупкам.

На поставку тракторов для нужд сельских поселений Татарстана выделили 32,2 млн

На поставку тракторов для нужд сельских поселений Татарстана выделили 32,2 млн

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На поставку тракторов для нужд сельских поселений Татарстана выделили 32,2 млн

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Новая техника предназначена для поселений в шести районах Татарстана — Сармановском, Кайбицком, Менделеевском, Агрызском, Чистопольском и Мамадышском.

Согласно условиям закупки, техника должна быть выпущена не ранее прошлого года. Ее будут использовать для сельскохозяйственных и коммунальных работ, благоустройства и содержания дорог.

В этом году тракторы уже закупили для 29 сельских поселений. После новой поставки общее число поселений, получивших технику, составит 41.

Анна Кайдалова