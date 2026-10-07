Экс-сотрудника МЧС на Ставрополье приговорили к трем годам колонии за взятку в 20 тыс. рублей

Бывший сотрудник МЧС России по Ставропольскому краю получил три года колонии общего режима за получение взятки от местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Суд установил, что в июле 2023 года подсудимый, занимавший должность старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благодарненскому и Туркменскому округам, прибыл на место возгорания стерни на сельскохозяйственном участке. Установив, что причиной пожара стал местный житель, он потребовал у него 20 тыс. рублей за отказ от привлечения к административной ответственности.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие. Помимо трех лет лишения свободы в колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей, что в десять раз превышает сумму взятки, и запретили в течение 2,5 года занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Кроме того, бывшего сотрудника лишили специального звания старшего лейтенанта внутренней службы. Полученные в качестве взятки 20 тыс. рублей конфискованы в доход государства. Правовая оценка также дана действиям взяткодателя.

Валерий Климов