Сергей Шишкарев завершил сделку по продаже «Росатому» контрольного пакета ГК «Дело»

Сергей Шишкарев сообщил о завершении сделки по продаже госкорпорации «Росатом» своего контрольного пакета в группе компаний «Дело». По его словам, решение о выходе из бизнеса стало результатом «непреодолимых разногласий» с партнерами относительно дальнейшего развития группы.

Господин Шишкарев поблагодарил коллектив ГК «Дело», с которым, по его словам, более 30 лет развивал транспортный бизнес — от небольшой экспедиторской компании до крупного логистического холдинга. Он отметил, что, несмотря на сложный период, группа сохраняет позиции лидера отрасли и располагает уникальным набором активов и профессиональной командой. Бывший акционер выразил надежду, что под управлением «Росатома» компания продолжит развитие.

После выхода из ГК «Дело» господин Шишкарев намерен сосредоточиться на проектах в сфере транспортного суверенитета, спорта и демографии. В частности, он планирует продолжить поддержку гандбола и адаптивного спорта. Значительную часть средств, полученных от сделки, предприниматель намерен направить на нужды национальной безопасности. Свое дальнейшее будущее он также связывает с российской логистикой и Новороссийском.

Вячеслав Рыжков