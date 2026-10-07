Парламент Татарстана рассмотрит законопроект о пятилетнем запрете продажи вейпов

Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягата Хусаинова, цель законопроекта — снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи.

Запрет не будет распространяться на изделия с нагреваемым табаком и другую табачную продукцию, не относящуюся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них.

Законопроект обсудят на заседании профильного комитета 13 октября и подготовят к рассмотрению в первом чтении.

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, инициатива Татарстана соответствует федеральному законодательству. Региональные запреты на продажу вейпов уже вводят другие субъекты, в том числе Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Рязанская области и другие. При этом регионы не могут произвольно запрещать продажу любых легальных товаров: такие ограничения должны иметь основание в федеральном законе, быть соразмерными и преследовать конкретную цель.

Ранее сообщалось, что в случае принятия ограничения будут действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Анна Кайдалова