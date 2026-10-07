Орловская область показала самый большой в стране рост погрузки на сети РЖД

По итогам сентября Орловская область продемонстрировала 70-процентный рост погрузки на сети РЖД, разделив первое место по этому показателю с Карачаево-Черкесской Республикой. Динамика сложилась благодаря увеличению отправок зерна сразу в 2,4 раза. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Результаты Карачаево-Черкесии напрямую зависели от роста погрузки цемента в 1,8 раза. Второе место рейтинга заняла Тверская область — погрузка там увеличилась на 45% за счет отправок продукции лесопромышленного комплекса. На третье место с результатом 42% поднялась Смоленская область.

В число регионов с самыми большими объемами погрузки вошли:

Кемеровская область – 16,3 млн т;

Свердловская область – 4,1 млн т;

Красноярский край – 3,4 млн т.

В сентябре «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгородской области погрузка лома черных металлов выросла за год в шесть раз и достигла 15,6 тыс. т.

Денис Данилов