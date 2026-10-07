«Кузбасс» сыграет в полуфинале Кубка России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом. Решающая часть турнира проходит в Хабаровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

На этом этапе шесть команд были разделены на две группы. «Кузбасс» и красноярский «Енисей» попали в группу А вместе с московским «Динамо». Кемеровчане сначала разгромили «Енисей» со счетом 8:2, а 7 октября уступили в овертайме москвичам 5:6. При этом в матче с динамовцами «Кузбасс» до 81-й минуты вел с преимуществом в два мяча, а завершал игру с большим численным преимуществом.

Команда из Кемеровской области в итоге заняла второе место и сыграет в полуфинале с победителем группы Б. В ней выступают «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), архангельский «Водник» и первоуральский «СКА — Уральский трубник».

«Енисей» в матче за пятое место встретится с третьей командой группы Б.

Валерий Лавский