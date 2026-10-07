Первый этап строительства нового конноспортивного комплекса в жилом массиве Мирный готов на 85%. Объект задействуют в подготовке к предстоящим Играм кочевников, в том числе для размещения гостевых лошадей, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 3 Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани Во время Игр кочевников гостевых лошадей разместят в конном комплексе в Мирном Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В рамках первого этапа строятся манеж для иппотерапии площадью около 3 тыс. кв. метров и две конюшни на 60 лошадей. Также создаются инженерная инфраструктура, помещения для хранения кормов и инвентаря. Комплекс будет адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вторая очередь предусматривает строительство крытого двухэтажного манежа площадью почти 5 тыс. кв. метров для тренировок и соревнований по конкуру и другим конным дисциплинам. Также появятся три тренажера для лошадей, разминочная площадка и визит-центр.

Ранее сообщалось, что в Казани начали подготовку к проведению Всемирных игр кочевников, которые пройдут в столице Татарстана в 2028 году.

Анна Кайдалова