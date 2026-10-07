На танкере «Афрамакс Рио» ликвидировали открытое горение

Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио», атакованном безэкипажными катерами у побережья Черного моря, ликвидировано. Загрязнения акватории нефтяным грузом не выявлено, спасательные суда продолжают дежурство. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания штаба под руководством министра транспорта Андрея Никитина.

К ликвидации последствий происшествия приступила сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Мониторинг состояния морской акватории и атмосферного воздуха продолжается.

В Сочи ведут круглосуточный контроль качества воздуха. В течение ночи и утра 7 октября были проверены восемь показателей. Во всех районах города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря вечером накануне. После атаки на судне произошло возгорание, в акватории наблюдалось открытое горение нефти.

Вячеслав Рыжков