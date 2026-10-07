В Саратовской областной думе избрали председателя аграрного комитета

Новым председателем комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской области стала Галина Ткачева (ЕР). Решение принято по итогам голосования депутатов на очередном заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

Прошедшие выборы в Госдуму повлекли перестановки в регионе: несколько депутатов облдумы вошли в федеральный парламент. Так, Сергей Гладков (ЕР) избран депутатом Госдумы и подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата облдумы седьмого созыва. Постановление о выводе его из состава комитетов и мандатной комиссии поддержано.

Антонина Галяшкина (ЕР), руководившая год аграрным комитетом, также избрана в Госдуму и сложила полномочия в региональном парламенте. На ее место фракции выдвинули двух кандидатов: Ольгу Лубкову (КПРФ) и Галину Ткачеву (ЕР).

Кандидаты представили программы и ответили на вопросы депутатов. Однопартийцы госпожи Лубковой отметили ее системный подход, опыт работы в муниципалитетах и познания в экологии, а единороссы — управленческий опыт госпожи Ткачевой, которая руководит Краснокутским зооветеринарным техникумом и занимается подготовкой кадров для отрасли. По итогам голосования Ольга Лубкова получила пять голосов, Галина Ткачева — 22.

На новом посту госпожа Ткачева обещает решать кадровый вопрос на селе, сохранять плодородие почвы, внедрять цифровые технологии и выстраивать долгосрочную стратегию развития отрасли.

Татьяна Смирнова