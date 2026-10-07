В Башкирии усилили связь в купеческом селе под Нефтекамском

«Мы усилили покрытие в Николо-Березовке, приняв во внимание обширность территории и плотность населения. После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет здесь 60 Мбит/с, а максимальная достигает 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять гигабайт можно за семь минут. Уже за первый месяц трафик в локации вырос на 20%», — сообщил руководитель технической службы МегаФона в Башкирии Александр Брыков .