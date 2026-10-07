Жителя Кубани задержали по подозрению в попытке вступить в террористическую группу

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекло деятельность жителя Белоглинского района, которого подозревают в попытке участия в деятельности запрещенной в России террористической организации. Мужчина 1992 года рождения, по данным ведомства, придерживался радикальной националистической идеологии и установил через Telegram контакт с представителями проукраинского террористического объединения.

По версии следствия, по заданию куратора мужчина должен был участвовать в информационном сопровождении деятельности организации и распространять ее идеологию среди жителей Краснодарского края. Для этого он подготовил несколько статей с антироссийскими материалами и направил их представителям украинской стороны.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической). Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Артур Каверин