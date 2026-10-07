Загрязнения моря у берегов Сочи после пожара на танкере не зафиксировали

Росприроднадзор не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после возгорания танкера, атакованного безэкипажными катерами у побережья. Ведомство ведет наблюдение за береговой полосой и морем, сообщили ТАСС в пресс-службе службы.

Ранее Минтранс сообщал, что судно под флагом Либерии, перевозившее нефть, подверглось атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. После атаки на судне произошло возгорание, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.

Глава Сочи заявил, что превышений загрязняющих веществ в воздухе не фиксировали. Специалисты продолжают мониторинг обстановки.

Вячеслав Рыжков