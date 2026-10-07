В Сочи не зафиксировали превышений загрязняющих веществ в воздухе после пожара на танкере

В Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ведет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха. Об этом сообщили в городской администрации.

В течение ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми показателям. По данным с пунктов наблюдения, ни в одном из районов Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не наблюдается. Сейчас мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.

Ранее стало известно, что вечером 6 октября у берегов Сочи в акватории Черного моря загорелся нефтяной танкер «Афрамакс Рио», ходящий под флагом Либерии. В море местные жители видели большой столб черного дыма.

Экипаж судна насчитывал 23 человека. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за произошедшего администрация Сочи закрыла доступ граждан на пляжи и морские набережные. Сейчас экипаж доставлен на берег.

Алина Зорина