В Сочи мониторят качество атмосферного воздуха после возгорания на танкере

По поручению главы Сочи Андрея Прошкина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей круглосуточно ведет мониторинг качества атмосферного воздуха на курорте. Мера принята после возгорания на танкере в Черном море прошлым вечером. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В течение прошедшей ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям. Согласно информации, полученной с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наблюдение за качеством воздуха на территории Сочи продолжится.

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября в акватории Черного моря у берегов Сочи после атаки безэкипажных катеров загорелся нефтяной танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии. Большой столб черного дыма в море наблюдали местные жители.

На борту танкера находились 23 члена экипажа. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Из-за произошедшего администрация Сочи ограничила доступ граждан на пляжи и морские набережные.

Алина Зорина